De Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld, is in Rotterdam. Het 174 meter lange spiksplinternieuwe schip kwam rond 10.00 uur aan in Hoek van Holland en trok via de Nieuwe Waterweg naar de Cruise Terminal. Aan boord zijn zes operatiekamers en 199 ziekenhuisbedden.

Langs de Nieuwe Waterweg stonden veel mensen die het schip willen bewonderen. Ook op de Erasmusbrug was het druk met honderden Rotterdammers die een glimp wilden opvangen van het schip. Veel zwaaiden met uitgedeelde blauwe vlaggetjes. Het wordt een eenmalig bezoek aan de stad. Mercy Ships werft in Nederland en elders duizenden vrijwilligers alvorens het in mei naar Afrika vaart om daar medische hulp te verlenen. De Global Mercy zal hier eerst worden bevoorraad, maar vooral worden geshowd aan donateurs, vrijwilligers en iedereen die een blik in het grootste ziekenhuisschip ter wereld wil werpen. Het schip biedt plaats aan meer dan zeshonderd vrijwilligers van over de hele wereld die vele disciplines vertegenwoordigen, waaronder chirurgen, maritiem personeel, koks, leraren, elektriciens en meer. Het schip is twee weken te bezichtigen in Rotterdam, eerst aan de Cruiseterminal en daarna aan de Parkkade. Eerste ziekenhuisschip De Global Mercy is het eerste schip van Mercy Ships dat speciaal ontworpen en gebouwd is als ziekenhuisschip. Voorgaande schepen, waaronder ook de huidige Africa Mercy, zijn allen tot ziekenhuisschip getransformeerde schepen die eerder een ander doel dienden.