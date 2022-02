De politie heeft vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost na een beroving aan de Dawesweg in de Rotterdam-Ommoord. Het slachtoffer was kort daarvoor mogelijk geslagen met een vuurwapen.

De politie rukte met meerdere eenheden uit richting de wijk Prins-Alexander na een melding over het wapen. Twee mannen die mogelijk betrokken waren bij de beroving, vluchtten nadat ze politieagenten zagen. Ze negeerden het waarschuwingsschot.

In een woning aan de Pater Pirehof wist de politie de twee aan te houden. De politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is over wat er zich vrijdagavond precies heeft afgespeeld. Ze roept getuigen op zich te melden.

Het is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt.