Een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt ervan verdacht tijdens zijn werk zedendelicten te hebben gepleegd. Tegen de 53-jarige Dordtenaar kwamen meerdere aangiften binnen, onduidelijk is of dit van patiënten of collega's was.

De verdachte is maandag aangehouden door de politie. De rechter heeft donderdag bepaald dat hij onder strenge voorwaarden zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. Het Rotterdamse ziekenhuis kreeg halverwege november een eerste melding van 'grensoverschrijdende gedrag' van meerdere personen . Blijkbaar hadden die elkaar gevonden. Hierop is een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag gegaan, die heeft gesproken met de melders en de Dordtenaar. "Sinds die eerste melding is hij niet meer aan het werk geweest." Kort daarna kwam in december de eerste aangifte binnen bij de politie, gevolgd door nog meer aangiftes. De man zou zich tijdens zijn werk dusdanig hebben misdragen, dat er sprake zou zijn van een strafbaar zedendelict. Hierop werd hij maandag aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek. Om de privacy verdachte en de personen die aangifte deden te beschermen geven zowel de politie als het ziekenhuis geen verdere informatie. "We betreuren dit zeer", stelt het Maasstad. "Het ziekenhuis moet een veilige plek voor werknemers en patiënten zijn. We hebben met alle betrokkenen contact. Als melders daar behoefte aan hebben kunnen zij psychologische ondersteuning krijgen." Het ziekenhuis stelt 'veel aandacht te hebben voor grensoverschrijdende gedrag'. "We hebben een speciaal team waar mensen hun hart kunnen luchten. We kijken of er nog extra maatregelen nodig zijn." Het ziekenhuis wacht nog op de resultaten van het onafhankelijke onderzoek. Of de verdachte is ontslagen, kan het Maasstad niet vertellen.