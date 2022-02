Een vuilniswagen is donderdagmorgen de lading verloren op de A20 ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein in de richting van Gouda. Daardoor is niet alleen een rijstrook gesloten, maar ook de verbindingsweg A13 vanuit Rijswijk dicht.

Het incident vond rond half tien plaats en leidt tot vertraging. Rijkswaterstaat meldt dat de ZOAB-cleaner er aan te pas moet komen en dat de weg zo snel mogelijk weer vrijgegeven wordt. Vanwege de gevallen lading is niet alleen de rechterrijstrook dicht, maar ook de verbindingsweg A13 vanuit Rijswijk naar A20 Gouda. Omrijden kan vanaf knooppunt Ypenburg over de A4 en A20.