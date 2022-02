Het geliefde grasveldje naast de Markthal, dat verdwijnt vanwege de bouw van een dubbele woontoren, wordt deels verplaatst naar het parkeerterrein aan de Meent. Daar moet ook een paviljoentje komen, meldt wethouder Kurvers.

RottaNova, een dubbele toren met 259 woningen, zou tegelijkertijd worden gebouwd met de Markthal - totdat de vorige crisis roet in het eten gooiden. Inmiddels staan de projectontwikkelaar en grondeigenaar Van Herk te trappelen om aan de Hoogstraat te gaan bouwen. Maar voor veel Rotterdammers hoeft het niet meer. De reden: het tijdelijk grasveldje naast de Markthal is uitgegroeid tot een geliefde plek, waar mensen op zonnige dagen massaal verpozen.

Sommige partijen willen dan ook dat de bouwplannen worden geschrapt. "Wij zijn principieel tegen bouwen in het groen. Maar de wethouder ziet door het beton het bos niet meer", aldus Jaap Rozema van Partij voor de Dieren, in de discussie ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag, waar naar alle verwachting met het plan wordt ingestemd. Astrid Kockelkoren van GroenLinks is wel akkoord met RottaNova, maar wil dat het groen in de directe nabijheid wordt gecompenseerd.

Wel, dat 'compensatiegroen' komt er ook, meldde wethouder Bas Kurvers (stedelijke ontwikkeling, VVD). Op de plek wat in de volksmond het 'Meentplein' wordt genoemd, het parkeerterrein aan het eind van de Binnenrotte. "We zijn bezig met plannen voor een paviljoen, met groen er omheen. Daarvoor worden parkeerplaatsen opgeofferd. Hopelijk neemt het college dit jaar een besluit, zodat we snel vervolgstappen kunnen nemen", was het enige wat Kurvers er over zei.

De start bouw van RottaNova wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht. Wel zijn er bezwaren ingediend, die waarschijnlijk terechtkomen bij de Raad van State. De bouw zal zo'n 3,5 jaar duren.