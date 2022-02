De fusie tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis is afgeblazen. Na zeven jaar aan overleg en onderhandelen zijn de ziekenhuizen nu tot de conclusie gekomen dat het geen zin heeft om het op deze manier door te zetten.

Al met al kostte het uiteindelijk te veel tijd en energie om verzekeraars en daarna de mededingingsautoriteit te overtuigen van de noodzaak van een fusie van het academische ziekenhuis in Rotterdam met het algemene ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

Bijna twee jaar geleden werd een verzoek neergelegd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tot een fusie, waarbij het Erasmus een (klein) meerderheidsbelang zou krijgen. De ACM zou onderzoeken of de plannen nadelige gevolgen zouden hebben voor de prijs en kwaliteit van de zorg - gevolgen dus voor patiënten en zorgverzekeraars - in de regio en had daar toen wel zijn vraagtekens bij.

Al in 2015 zetten beide ziekenhuizen de eerste stappen om de samenwerking formeler van aard te maken. Door te fuseren, zo was de gedachte destijds, zouden de organisaties zorg kunnen uitwisselen zonder administratieve belemmeringen. Dat zou ook voor het personeel opgaan. 'De juiste zorg op de juiste plaats', was daarbij de slogan.

Voor een fusie gelden echter strenge regels en moet een langdurig proces worden doorlopen. Eerder, in 2019, had al de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) die toezicht houdt op onder meer de zorgaanbieders en -verzekeraars, dwarsgelegen maar onder voorwaarden toch ingestemd. Een formele samenwerking tussen een academisch en een regionaal ziekenhuis was destijds ook nieuw.

Dat er geen fusie komt, heeft vooral juridische voeten in de aarde. Voor de zorg en dus voor de patiënten van beide ziekenhuizen verandert er weinig, aldus een woordvoerder. Het IJsselland en het Erasmus zetten de gesprekken wel voort hoe hun samenwerking nog beter kan.