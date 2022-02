Helikopters die vlak boven het water in het centrum van Rotterdam vliegen, en urenlang hoog in de lucht op Zuid. De legeroefening met gevechts- en transporthelikopters is dinsdagochtend niet onopgemerkt gebleven.

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando, onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht, oefenden samen met Defensie op verschillende locaties in Rotterdam. Tijdens de oefening zetten zogenoemde Chinook- en Cougar transporthelikopters de eenheden af, terwijl Apache gevechtshelikopters het luchtruim 'bewaakten'. De training is onderdeel van een cursus van twintig weken, zodat helikoptervliegers worden opgeleid tot helikopterwapeninstructeur. De deelnemers worden blootgesteld aan een omgeving waarin ze opgeleid worden in het kunnen trainen en instrueren van andere vliegers in complexe situaties. De helikopters zijn ook komende donderdag te spotten in Rotterdam. Dan is het leger tot uiterlijk 23.00 uur bezig met de oefening.