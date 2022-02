Op een middelbare school aan de Beukelsdijk in Rotterdam-West heeft een leerling een andere leerling gestoken. Klasgenoten hoorden dat de jongen tijdens de pauze met een mes werd aangevallen. Er is een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de jongen zou toen al naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hij was aanspreekbaar, zo vertelt de politie.

Agenten spraken direct getuigen en deden onderzoek om te achterhalen wie het mes had getrokken. Twee uur na de steekpartij meldt de politie dat er een verdachte is aangehouden. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Leerlingen die de school niet meer in mogen, tonen zich ontdaan over de gebeurtenissen.

De steekpartij gebeurde op het Rotterdam Design College, dezelfde school als waar de zestienjarige leerlinge Humeyra werd vermoord. De Rotterdamse scholiere werd eind 2018 neergeschoten door haar ex bij de fietsenstalling van haar middelbare school. Na een heel kort relatie stalkte de veel oudere Bekir E. het meisje. Ondanks het doen van aangifte werd hij niet opgepakt, maar kon haar vermoorden. Uit een later rapport zal blijken dat er fout op fout is gemaakt in deze zaak.

Messengeweld onder kinderen en jongeren is een grote zorg in Rotterdam. Steken of gestoken worden lijkt het credo op straat. Verleden week kreeg de oproep van Leefbaar Rotterdam steun om 'uitblaaslocaties' te maken. Hier zouden Rotterdamse jongeren kunnen uitrazen als de spanningen in de eigen omgeving oplopen. Dit moet bijvoorbeeld voorkomen dat een jongere zichzelf bewapent als hij wordt bedreigd door leeftijdsgenoten die ook wapens hebben. Verleden jaar waren er enkele steekpartijen waarbij jongeren werden gedood.