Een jongeman is zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd aangetroffen bij metrostation Schenkel, maar de daadwerkelijke steekpartij vond twintig minuten eerder plaats bij metrostation Eendrachtsplein in Rotterdam, meldt de politie.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. Bij Schenkel hield de politie nog drie verdachten aan. Zij bleken uiteindelijk getuigen en zijn weer vrijgelaten. Wat aan de steekpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.