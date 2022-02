Vanwege een brand in een restaurant aan de Goudse Rijweg in Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag veertien bovenliggende woningen ontruimd. Het vuur was ontstaan in het restaurant en doorgeslagen naar de afvoer.

De hulpdiensten kregen rond 1.30 uur een melding van de brand. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te blussen. De bewoners van veertien huizen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Ze mochten een half uur later weer naar binnen.