Stadsbeheer Rotterdam roept mensen op dit weekend niet naar het Kralingse Bos te komen. Loszittende takken en harde wind zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

Het Kralingse Bos is momenteel afgesloten en blijft ook zondag dicht. Bij het bos staan handhavers die bezoekers hierop wijzen. "We zijn momenteel druk met schouwen en kunnen pas later zien hoe groot de schade echt is'', zegt een woordvoerder namens Stadsbeheer. Vanwege loszittende takken is te gevaarlijk om door het bos te wandelen.

Uit een filmpje dat de gemeente op Twitter plaatste blijkt na een eerste inventarisatie dat de schade enorm is. Volgens beheerder Niels Harteveld was net de ravage van storm Corrie opgeruimd, toen Eunice zich aandiende. "Er is heel veel schade in het bos. Dat doet ons wel pijn. Ook gezonde bomen gingen tegen de vlakte. Tegen deze windkrachten is niets bestand.'' De botanische tuin Trompenburg Tuinen en Arboretum kampt eveneens met een enorme ravage en blijft het hele weekend dicht. Ook de Rotterdamse begraafplaatsen blijven gesloten. Schade aan de monumenten wordt dit weekend geïnventariseerd.

De brandweer had het zaterdag nog steeds druk nadat Eunice alweer was verder getrokken. Volgens een woordvoerder kregen de hulpdiensten sinds middernacht tot 16 uur zeker tweehonderd meldingen binnen.

De meldingen lopen uiteen van loszittende dakpannen tot omgewaaide bomen. "Veel mensen zien 's ochtends omgevallen bomen of andere schade en nemen alsnog contact op'', aldus de woordvoerder van de brandweer. Ook op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam was het raak. Hier raakte een zinken dakgoot los.