In een leegstaand pand aan de Riebeekstraat in Rotterdam is zaterdagmiddag brand uitgebroken

Even na 13.00 uur brak er in het pand door nog onbekende oorzaak brand uit. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand en hulpdiensten rukten massaal uit. Inmiddels lijkt het vuur grotendeels onder controle te zijn. De brandweer is nog bezig met sloopwerkzaamheden in het pand, om er zeker van te zijn dat al het vuur uit is. Drie personen zijn nagekeken door een ambulance omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd, twee van hen zijn voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. De panden in de Riebeekstraat staan leeg omdat ze gesloopt gaan worden. Bewoners voerden daarover een jarenlange strijd met verhuurder Vestia.