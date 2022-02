Een sigarenhandel op de Molenvliet in Rotterdam-Lombardijen is vrijdagavond overvallen. De twee daders zouden een vuurwapen bij zich hebben gehad, meldt de politie. Na de overval zou het tweetal met een vuilniszak zijn weggelopen richting de Smeetslandseweg. Het is onduidelijk hoeveel zij hebben buit gemaakt.

Het tweetal is nog niet aangehouden. Zover bekend is het vuurwapen alleen gebruikt om te dreigen. Niemand raakte dan ook gewond.



De politie doet onderzoek naar het incident en is hard op zoek naar de overvallers.