De Rotterdamse vervoerder RET doet in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een oproep aan gemeenten in de regio om het openbaar vervoer niet te vergeten. Alleen al in Rotterdam komen er 50.000 woningen bij, waardoor een goed werkend ov-netwerk nog belangrijker wordt, stelt directeur Maurice Unck.

Het vervoersbedrijf hoopt dat de gemeenten flink zullen inzetten op het ov, de fiets en het deelvervoer. Enkele punten uit het verlanglijstje van de RET zijn: schoner vervoer, bijvoorbeeld door zero emissie-bussen, snellere tramverbindingen en geen verdere bezuinigingen meer op ov-surveillanten of uitdunning van de dienstregeling. Ook hoopt de RET dat in de gemeenten waar het ov al gratis is voor kinderen en ouderen, dit zo kan blijven.

Volgens Unck zijn deze punten geen overbodige luxe. "De komende jaren wordt er ontzettend veel gebouwd. Om deze nieuwe bewoners een fijne plek te bieden, is een goed werkend openbaarvervoernetwerk belangrijk." Alleen al in de gemeente Rotterdam komen er 50.000 woningen bij. Voor de hele regio loopt dat aantal op tot 240.000, stelt hij.

De RET heeft een moeilijke tijd achter de rug. Vanwege corona liep het aantal reizigers drastisch terug en moest er flink bezuinigd worden. Unck verwacht dat er nu betere tijden aan komen. "Iedereen is het erover eens dat het ov in en om de stad een stevige groei te wachten staat. Daar moeten we ons op voorbereiden."