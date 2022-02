In het water aan de Meerpaal in Rozenburg is vrijdagavond een auto gevonden. Er werden geen inzittenden aangetroffen. Het voertuig zou rond 20.30 uur te water zijn geraakt ter hoogte van de veerpont. Hulpdiensten trokken massaal uit voor de melding.

Het werk van de duikers werd bemoeilijkt door de zware weersomstandigheden die storm Eunice met zich meebracht. Uiteindelijk vonden zij de auto, maar er werden geen inzittenden aangetroffen. Ook zijn er tot nu toe geen personen in het water gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen zouden één of meer personen met tassen hebben zien weglopen van de plek van het incident. "Wij proberen nu deze persoon of personen te vinden", aldus een woordvoerder van de politie.