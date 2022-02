De politie heeft woensdagavond na een achtervolging een wegpiraat aangehouden op de Westzeedijk in Rotterdam-West. De man bleek onder invloed en had geen rijbewijs op zak. Het bleek de zevende keer dat hij hiervoor werd aangehouden.

De man kwam bij de politie in het vizier op de Keilestraat, zo meldt de politie op Instagram. Zijn auto stond geregistreerd vanwege eerdere verkeersmisdrijven. Toen de agenten de man wilden aanspreken trapte hij het gaspedaal in en racete weg door de tuinen van de Keilewerf.

De politie startte de achtervolging op de motor richting de Vierhavensstraat. De snelheidsduivel reed meerdere keren door rood licht en bracht zo de rest van het verkeer in gevaar.

Rookwolken

Op een gegeven moment minderde de bestuurder flink vaart. Nadat er zwarte rookwolken uit de achterkant van zijn auto kwamen, stopte het voertuig. Toen de politie hem wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. Pas na dreiging met een stroomstootwapen gaf hij zich over.

De roekeloze bestuurder bleek de oliecarter onder zijn auto eraf te hebben gereden. "Motorolie is toch een essentiële vloeistof om de motor draaiende te houden", aldus de politie op Instagram. Bij nader onderzoek bleek de verdachte onder invloed van drugs en hij had geen rijbewijs. Hij is aangehouden en zijn auto inbeslaggenomen.