Een 27-jarige man is woensdag veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij de Coolsingelrellen van afgelopen november. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat zes maanden cel had geëist.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is schuldig bevonden aan het gooien van stenen naar de politie. Naast de celstraf heeft de man een gebiedsverbod van een jaar opgelegd gekregen voor het Rotterdamse centrum. De veroordeling kwam op dezelfde dag als de eis van het OM.

Drie maanden na de Coolsingelrellen heeft de politie 85 verdachten in beeld. Veertien verdachten zijn inmiddels veroordeeld, waarvan twaalf maanden cel de hoogst opgelegde straf is.

Aan zes relschoppers zijn aanzienlijk lagere straffen opgelegd dan het OM had geëist. Zo moet de 34-jarige Lars M., die een ME'er aanviel met een stalen pijp, zeven maanden de cel in in plaats van de geëiste drie jaar. De rechter zag zijn daad niet als een poging tot doodslag, maar als een poging tot zware mishandeling.