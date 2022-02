Storm Dudley hield woensdagavond flink huis in Nederland en dat zorgde in de regio Rijnmond voor de nodige problemen. Volgens de brandweer werd het na een uur weer rustig.

De brandweer in de regio had het woensdagavond druk met alle stormmeldingen. Op verschillende plekken waren dakpannen losgeraakt en bomen omgewaaid. Op de Rozenlaan in Maassluis was een boom over een auto met twee inzittenden gevallen. De twee moesten met een schaar door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Ze werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn.

Op een andere Rozenlaan, in Rotterdam, rukte de brandweer uit voor loslatende dakpannen van de Oranjekerk. De Rozenlaan, Kleiweg en het Bergpolderplein zijn (deels) afgezet voor de veiligheid. Het verkeer werd ter plekke omgeleid.

Ook in Hellevoetsluis is een boom geveld door storm Dudley. De boom lag dwars over de Brielsestraatweg, maar heeft geen huizen of voertuigen geraakt. De brandweer moest het gevaarte in stukken zagen om de weg vrij te maken.

'Grote incidenten bleven uit'

De brandweer dacht dat de storm de hele nacht voor overlast zou zorgen, maar dat viel uiteindelijk mee. "Rond 1 uur werd het rustig. Grote incidenten bleven uit", aldus een woordvoerder.

Ook donderdag en vrijdag wordt weer onstuimig weer verwacht. Er kunnen zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen, meldt Weerplaza.

Rijkswaterstaat houdt daarom extra bergers beschikbaar bij windgevoelige bruggen zoals de Haringvlietbrug, Van Brienenoordbrug en Moerdijkbrug. Zij kunnen bij problemen op de bruggen direct ingrijpen.