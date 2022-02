De man die maandagavond op zijn step zeer ernstig gewond raakte bij een aanrijding op de kruising Proveniersstraat en Schiekade in Rotterdam-Noord ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de politie reed hij op een step die voor de openbare weg verboden was.

De automobiliste die na het ongeluk werd aangehouden, is weer vrij. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk, volgens een politiewoordvoerder. "Het onderzoek is nog gaande." Wel is duidelijk dat de man niet op de openbare weg met zijn step mocht rijden. Het slachtoffer werd na het ongeluk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn zeer ernstig. Voor dit ongeluk rukte een traumahelikopter uit.