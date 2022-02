Een bezorger is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist op de Molenvliet in Rotterdam-Zuid. De bezorger reed op een scooter.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie gaat dit onderzoeken.

Getir is een flitsbezorgservice die binnen enkele minuten de bestelde boodschappen aan huis levert.