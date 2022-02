Een man op een step is maandagavond zeer ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Proveniersstraat en Schiekade in Rotterdam-Provenierswijk. Dat meldt de politie.

Een traumahelikopter rukte rond 21.00 uur uit vanwege de ernst van de verwondingen. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er nu aan toe is.

De bestuurster van de auto is aangehouden, schrijft de politie op Twitter. Er zit een deuk in haar auto en de voorruit en zijspiegel raakten flink beschadigd.

Er wordt onderzoek gedaan naar de aanrijding, die in de buurt van Rotterdam Centraal Station plaatsvond. Het verkeer is daar gestremd. Ook het tramverkeer was tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels weer op gang gekomen.