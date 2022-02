Een man die in de nacht van zaterdag op zondag in de auto vluchtte voor de politie, is op de A15 bij Rozenburg gecrasht. De bestuurder reed met hoge snelheid tegen een vangrail aan.

Na een melding over een vechtpartij en een man met een vuurwapen probeerden agenten de man controleren. Die ging er in de auto vandoor. De achtervolging eindigde met een crash op de A15 ter hoogte van de afslag naar Rozenburg. Hulpdiensten rukten rond 03.46 uur uit voor de crash. Ter plekke werd het slachtoffer door de brandweer uit het voertuig gehaald en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De man was na de crash nog bij bewustzijn. Het is niet bekend wat zijn toestand nu is. "De klap was heel erg heftig", zegt een politiewoordvoerder. Door de botsing is het motorblok uit de auto gekomen. De wagen zelf stond meters verderop op de snelweg. Er is geen vuurwapen gevonden.