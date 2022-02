Bedrijven in de haven mogen ook de komende jaren nog ingrijpen als meeuwen zorgen voor gevaarlijke situaties op het werk. Ze mogen de vogels verjagen of nesten verplaatsen. Wel krijgen de meeuwen meer ruimte om te broeden dan in de jaren ervoor.

Deze maatregelen zijn nodig omdat in de havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam grote aantallen kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen broeden. Vooral als de kleine meeuwen uit het ei komen, kunnen oudermeeuwen agressief worden en medewerkers aanvallen. Dat leidt tot schrikreacties, valpartijen en verwondingen. Dit maak een soepel werkproces moeilijk. Ook kunnen de uitwerpselen pijpleidingen aantasten en een risico vormen voor de gezondheid. Verjagen en verplaatsen Om deze situaties in de toekomst te voorkomen, heeft de stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) een plan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die zorgen voor meer veiligheid op de werkvloer, maar die ook rekening houden met de meeuwen. Hierin staan onder andere dat bedrijven meeuwen mogen verjagen en nesten mogen verplaatsen. Ook staat erin dat het bewerken van nesten zodat de eieren niet uitkomen niet meer toegestaan.