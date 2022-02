Twee personen hebben vrijdagavond een slijterij overvallen aan de Schiedamseweg in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse. Een medewerker van de slijterij raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Het duo heeft geen buit gemaakt en is na de overval weggerend richting het Marconiplein.

Eén van de overvallers had een hamer in de hand. Hij zou hiermee de medewerker hebben verwond. Het is onduidelijk welke verwondingen de medewerker heeft opgelopen. De overval vond rond 19.30 uur plaats. De verdachten zijn op de vlucht geslagen en weggerend richting het Marconiplein. Zij zijn nog niet aangehouden. De politie is hard op zoek naar het duo en is een onderzoek gestart.