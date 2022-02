De politie heeft maandag vier verdachten aangehouden voor het bekladden van een COC-kantoor aan de Schiedamsesingel in Rotterdam afgelopen september, meldt de politie woensdag. Op de gevel van het kantoor van het COC, een belangenorganisatie voor lhbtiq+'ers, waren met graffiti homofobe teksten gespoten.

Het gebouw was onder meer beklad met de letters "RJK", wat volgens de politie staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een tak van de harde kern van Feyenoord.

De vier verdachten komen allemaal uit de omgeving van Rotterdam en zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. De politie wist de mannen aan te houden met behulp van camerabeelden.

Het incident stond niet op zichzelf. In augustus bekladden onbekenden vergelijkbare leuzen op een Rotterdamse sportschool van de oprichter van de Roze Kameraden, een groep Feyenoord-supporters die zich identificeren als lhbtiq+.

Bij de sportschool was ook brand gesticht. De politie is nog bezig met onderzoek in deze zaak.