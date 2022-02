In een huis aan de Margrietstraat in Poortugaal is dinsdagmiddag een vrouw onwel geworden door koolmonoxide. De bewoonster schakelde in paniek de hulp van de huisarts in, die 112 belde.

De vrouw merkte dat ze zich niet lekker voelde en duizelig was. Bij de huisarts vertelde ze dat haar man thuis lag te slapen. Daarop schakelde de arts de brandweer en ambulance in. Hulpdiensten hebben de man uit het huis gehaald en nagekeken. Het is onbekend hoe de bewoners er nu aan toe zijn. De brandweer verrichtte metingen in de woning. De oorzaak van de koolmonoxide was een houtkachel. Het apparaat ventileerde niet goed. De brandweer voert in februari een campagne voor bewustwording over het onzichtbare gas koolmonoxide. Jaarlijks zijn er zo'n vijf tot tien doden en honderden mensen die behandeld moeten worden na een koolmonoxidevergiftiging.