Een vrachtwagen is dinsdagmiddag gekanteld op het Reewegviaduct bij de A15 richting Europoort. Door het ongeluk is de oprit tijdelijk afgesloten.

De vrachtwagenchauffeur met de trailer kantelde rond 13.30 uur door nog onbekende oorzaak. Het voertuig kwam tegen de vangrail tot stilstand. Door de val raakte het asfalt flink beschadigd.

De oprit Rotterdam-Heijplaat voor de A15 in de richting van Europoort is dicht voor onderzoek en berging van de truck. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting nog tot 18.00 uur duurt. Automobilisten kunnen doorrijden over de Vondelingenweg en de toerit Pernis gebruiken.

Vorig jaar mei ging het ook al mis in deze bocht. Toen kantelde een vrachtwagen geladen met hout. Twee kranen moesten eraan te pas komen om het gevaarte weer op zijn banden te zetten.