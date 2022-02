De politie heeft een groot onderzoeksteam opgetuigd naar aanleiding van de serie aanslagen in Rotterdam-West. Mogelijk hebben de explosies en beschieting van afgelopen weekend met elkaar te maken.

De eerste ontploffing vond vrijdagnacht rond 4.00 uur plaats aan de Jan Luykenstraat. Daarbij sneuvelden de ruiten van een bedrijfspand, maar raakte niemand gewond. Het ging om een pand dat doordeweeks als kinderopvang fungeert.

De tweede ontploffing volgde ongeveer 22 uur later. Ditmaal was een woning aan het aangrenzende Piet Paaltjesplein - zo'n tien deuren verderop - het doelwit. Een dertigjarige man raakte zwaargewond, de overige twee aanwezigen, een vrouw en een jong kind, bleven ongedeerd.

Op hetzelfde moment nam een schutter een woning aan de Jan Kobellstraat, ongeveer een kilometer voorbij het Piet Paaltjesplein, onder vuur. Hoewel enkele kogels de woonkamer in schoten, raakte geen van de bewoners gewond. De politie trof vijftien hulzen op straat aan.

'Had iemand kunnen overlijden'

De politie buigt zich nu met twintig rechercheurs over de aanslagen. Het onderzoeksteam zal onder meer bekijken in hoeverre de incidenten verband met elkaar houden. De gewelddadigheden worden volgens een woordvoerder "zeer serieus genomen". "Hier hadden makkelijk meer slachtoffers kunnen vallen."

Dat zegt ook een zoon van de bewoners op het beschoten adres. "Een paar kogels zijn naar binnen gevlogen. Als daar toevallig iemand had gestaan, was die persoon misschien wel overleden." De man, duidelijk geschrokken van de gebeurtenissen, zegt geen idee te hebben waarom de woning onder vuur is genomen.

In de getroffen wijken staan sinds afgelopen weekend camera's opgesteld. Bij verdachte situaties gaat de politie er direct op af. Tips en camerabeelden zijn meer dan welkom, benadrukt een woordvoerder. Tot nog toe heeft de politie niemand aangehouden.