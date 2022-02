Naast Rotterdam Ahoy moet na de zomer van 2023 een ibis Styles hotel met 250 kamers de deuren openen. De realisatie van het hotel is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid én een langgekoesterde wens van de evenementenlocatie.

Algemeen directeur Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy noemt het bijzonder dat de deal in deze lastige tijd is gesloten. "De vraag naar hotelovernachtingen is groot, we kunnen straks een totaalpakket bieden. Met het hotel erbij wordt dit straks echt een nieuwe hotspot in de stad.''

Twee jaar geleden tekenden Hart van Zuid, de bouwcombinatie Heijmans/Ballast Nedam, de gemeente Rotterdam en Rotterdam Ahoy een contract met Foruminvest voor het nieuw te realiseren hotel. De bouw begint in april en de exploitatie van het hotel, dat zich richt op zowel zakelijke gasten als mensen die in hun vrije tijd komen, komt in handen van de Duitse HR Group.

Hart van Zuid moet een impuls geven aan het Zuidpleingebied en zorgen voor een nieuw en bruisend stadscentrum voor Zuid. In 2018 werden binnen dit project al de beurs- en evenementenhallen van Ahoy gemoderniseerd. Eind 2020 werd het nieuwe convention centre en de muziek- en theaterzaal RTM Stage geopend.