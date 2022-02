Een telefoonwinkel aan de Franselaan in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse is maandagmiddag overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten, die mogelijk gewapend zijn. Zij zijn na de overval op de vlucht geslagen. Of ze iets buit hebben gemaakt, is onduidelijk.

De twee daders zijn nog niet aangehouden en worden door de politie gezocht. Ook heeft Burgernet, het communicatienetwerk dat bewoners actief betrekt bij politiewerk, een bericht uitgestuurd met een signalement van de overvallers, in de hoop op meer informatie.