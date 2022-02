Bij het containeroverslagbedrijf ECT op de Maasvlakte is aan het begin van de avond een groot containerschip losgeslagen. Het gaat om het 400 meter lange schip Ever Gentle, dat volgens het Havenbedrijf Rotterdam aan de voorkant was losgebroken door de harde wind.

De achterkant van het vaartuig lag nog wel vast aan de kade. Sleepboten hebben het voorschip weer aan de kant geduwd, meldt een woordvoerder van het Havenbedrijf. Daarna was de situatie weer onder controle.

De Ever Gentle ligt nu in de Amazonehaven. De Ever Gentle is een zusterschip van de Ever Given, die vorig jaar het Suezkanaal blokkeerde. De containerreuzen zijn met hun lengte van 400 meter en breedte van 59 meter even groot als pakweg vier voetbalvelden. Zulke gevaartes kunnen flink last hebben van de wind.

In 2007 ramde een losgeslagen schip bij de Maasvlakte een leiding van de Maasvlakte Oil Terminal. De schade liep in de miljoenen.