De politie staakt vandaag exact op het moment dat ook een grote coronamars in het Rotterdamse centrum is. Beide acties gaan deze onstuimige zondag over de Willems- en Erasmusbrug. Ondanks de staking zijn er meerdere agenten aanwezig op de Binnenrotte, het startpunt van de coronamars.

De agenten voeren actie voor een beter cao. "Vier uur lang is er rondom deze mars geen politie'', kondigden de politiebonden aan. Maar een woordvoerder stelde ook dat 'politie altijd politie blijft', wat impliceert dat ze wel in actie komt mocht dat nodig zijn. De gemeente heeft er daarom 'vertrouwen in dat de bonden en hun leden voldoende oog houden voor de orde en de veiligheid van de deelnemers aan de coronamars'. Zij stelt dat de politieactie geen gevolgen heeft voor de coronamars vanmiddag, die officieel is aangemeld en om 12.00 uur is begonnen op de Binnenrotte.