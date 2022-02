Een 33-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in een hotel aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Daarbij liep een vrouw uit Dordrecht (26) meerdere steekwonden op en mogelijk een botbreuk. De verdachte is een bekende van het slachtoffer, aldus de politie.

Agenten kwamen omstreeks 00.30 uur ter plaatse na een melding over ruzie in een van de kamers. Even later liep een gewonde vrouw een café binnen in de omgeving van het hotel. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hield de Rotterdammer rond de klok van kwart voor zes staande op de Schere in Rotterdam-Zuid.