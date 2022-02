De politie staakt zondag rond de grote coronamars in het Rotterdamse centrum.

"Vier uur lang zal er rondom deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken", aldus de politiebonden.

De gemeente overlegt nu over hoe verder. Verleden jaar werd een kort geding aangespannen, toen agenten tijdens de klassieker het werk wilden neerleggen.

"Het kabinet komt niet tegemoet aan de cao-eisen van de politievakbonden. De bonden zien zich daardoor gedwongen over te gaan tot hardere acties", is de uitleg.

Rotterdam is de eerste gemeente waar een harde actie wordt gehouden en wel tijdens de coronamars, die zondag door het centrum en over de Willemsbrug en Erasmusbrug loopt. Uit het hele land zijn politiemensen opgeroepen om te werken tijdens dit protest, van Amsterdam tot Limburg. De vorige coronademonstratie in Rotterdam liep uit op grootschalige rellen op de Coolsingel, waarbij halsoverkop veel agenten werden opgeroepen omdat de opkomst veel groter was dan verwacht.

De actievoerders worden zondag bijeengeroepen voor een werkonderbreking en vakbondsbijeenkomst tijdens de coronamars. Ze krijgen dan informatie over de werkdruk bij de politie, de bescherming van de Arbeidstijdenwet tegen overbelasting en uitputting en de gevolgen van extreem geweld tegen politiemensen, met name tijdens demonstraties. De Coolsingelrellen zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. Toen schoten meerdere agenten op de relschoppers, ook gericht.

Zelfde route

Vervolgens zullen de vakbondsvoorzitters, gevolgd door 4 ME-bussen en leden van de Mobiele Eenheid, een eigen mars lopen. Zij wandelen vanaf de noordkant van de Willemsbrug over het Noordereiland, de Kop van Zuid en dan via de Erasmusbrug terug naar de noordkant. Dit is dezelfde route als die van de mars tegen de coronamaatregelen, 'maar we lopen zeker niet gelijk op'.

Het is nog onduidelijk wat deze actie betekent voor de coronademonstratie, die officieel is aangemeld bij de gemeente. "Dit is een vraagstuk voor het openbaar bestuur", stellen de politiebonden. De inzet rond de stadsderby Feyenoord-Sparta komt overigens niet in gevaar. "Het gaat alleen om de coronademonstratie. De noodhulp gaat ook door."

Kort geding

Verleden jaar mei spande de gemeente een kort geding aan tegen de politiebonden, om te voorkomen dat agenten het werk neerlegden rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax. Tijdens de zitting deed het kabinet de belofte om de cao-onderhandelingen voort te zetten, waardoor de actie niet doorging. Deze cao liep tot en met 31 december.

Vrijdag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie namens het kabinet en de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste formele gesprek over een nieuwe cao. "Onze eisen over inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen waren niet bespreekbaar. Het overleg is stukgelopen", aldus Maarten Brink namens de bonden. Een woordvoerder van het ministerie stelt dat 'wij graag verder in gesprek gaan'. "Wij zien ook dat de werkdruk hoog is en hebben grote waardering voor de inzet van alle agenten, zeker in de frontlinie."