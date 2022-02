Het Erasmus Medisch Centrum (MC) in Rotterdam krijgt een campus. Volgens bouwwethouder Bas Kurvers gaat het om meer dan alleen een uitbreiding van het ziekenhuis en krijgt Rotterdam er een compleet stuk stad bij.

Bij het universitair medisch centrum in het centrum van Rotterdam komen vanaf 2024 nieuwe gebouwen. Daar kunnen wetenschappers, zorg- en opleidingsinstellingen, studenten en ondernemers op het gebied van gezondheid en technologie samenwerken.

"De campus wordt een plek waar dat mogelijk is en draagt zo bij aan een verdere verbetering in de zorg voor individuele patiënten en aan de gezondheid van onze bevolking", laat Stefan Sleijfer, decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC weten.

Op de campus komen groene pleinen en wandelroutes, waaronder een route die stadswijk Little C verbindt met het Museumpark. De gebouwen komen op de plek van verouderde gebouwen als het oude Dijkzigt-ziekenhuis en de voormalige zusterflat en de eerste locaties moeten in 2027 klaar zijn.

Of er ook woningen voor geneeskundestudenten op de campus komen kon een woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen. "Die staan op dit moment niet op de planning, maar het gaat hier om een Masterplan 2050, dus we sluiten niks uit."