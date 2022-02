In een schoonmaakhok op het centraal station van Rotterdam is woensdagavond brand uitgebroken. Daarbij is veel dikke, zwarte rook vrijgekomen. Het treinverkeer vanaf Rotterdam Centraal lag daardoor tijdelijk plat. Na 22.30 uur reden alle treinen weer.

Het hok met schoonmaakspullen zit in een onderhoudstunnel, die onder het spoor doorloopt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseerde mensen in de omgeving om hun deuren en ramen te sluiten als zij last hadden van de rook. Rond 20.00 uur meldde de VRR dat het vuur onder controle was.

Het treinverkeer richting Den Haag en Utrecht werd omstreeks 20.30 uur 'gefaseerd hervat', meldde ProRail op Twitter. Op dat moment reden er stopbussen tussen Rotterdam Centraal en station Rotterdam Zuid. Rond 22.30 uur zijn ook de treinen richting het zuiden van het land weer gaan rijden.

Veel reizigers waren gestrand, waardoor het erg druk was op het station. Er hoefde niet ontruimd te worden, meldt een woordvoerder van de VRR. "De brand was ontstaan aan de oostkant, net voorbij de rest van het station", vertelt hij. "De wind stond eigenlijk precies de goede kant op. De rook is daardoor weggeblazen van de andere perrons."