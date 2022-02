Het zal toch niet waar zijn!? Uitgerekend op de dag (2-2-2022) dat de verliefde stelletjes in de rij staan om te trouwen, wordt het Rotterdamse stadhuis getroffen door een stroomstoring.

Ruim een half uur, in de ochtend, weigerde de elektriciteit dienst. En dat hebben enkele koppels gemerkt ook, want op deze bijzondere dag worden er op het stadhuis maar liefst negentien huwelijken voltrokken.

Bijvoorbeeld tussen de 29-jarige Lex Schrijver en de 25-jarige Debbie van der Heijden ('o nee, nu heet ik ook Schrijver!') uit Spijkenisse, vertellen ze terwijl ze in de achtertuin bezig zijn met een uitgebreide fotoshoot.

De bedoeling was dat het nummer Anyone van Justin Bieber door de boxen zou galmen als het duo de trouwzaal betrad. Maar het bleef stil - en alle verlichting was gedoofd. "Dat was een klein beetje jammer, maar niet meer dan dat", zegt Debbie. Nee, alles was goed te verstaan en de lichtinval was meer dan voldoende. En voor het jawoord is geen moderne techniek nodig.

Het was Lex die Debbie vorig jaar op 14 februari ten huwelijk vroeg. "Omdat zij de allerbeste vrouw is. Debbie maakt mij enorm gelukkig", legt Lex uit met een lichte brok in zijn keel. Het was Debbies moeder die met de suggestie kwam om te trouwen op 2-2-2022. "Daar hadden we helemaal niet aan gedacht, maar we vonden het meteen een leuk idee", zegt Debbie. Hun huwelijksdag wordt vervolgd in De Kuip, waar het gezelschap gaat lunchen. De stroomstoring is al lang en breed vergeten. "Het is gewoon een heerlijke dag!"

Netbeheerder Stedin laat weten dat het een korte stroomstoring betrof, omdat er een 'middenschakelaar' afsloeg. In totaal trof de storing 494 klanten, waaronder het stadhuis aan de Coolsingel 40.