Meer dan 1.500 gezinnen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal krijgen nu hulp van de gemeente Rotterdam. Dat blijkt uit informatie die vandaag aan de gemeenteraad is gestuurd.

Tijdens het toeslagenschandaal zijn ruim 5.600 Rotterdammers ten onrechte beschuldigd van belastingfraude. Een deel daarvan krijgt schuldhulpverlening en wordt begeleid door een gezinscoach. Dat maar een deel van de slachtoffers ondersteuning krijgt van de gemeente komt onder meer omdat die de grootste moeite heeft om in contact te komen met de gedupeerden; de slachtoffers van de affaire hebben geen vertrouwen in de overheid.

Als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de strenge terugvorderingen zijn in Nederland tienduizenden gezinnen in de problemen gekomen. In heel Nederland gaat het om 26.000 ouders, een vijfde komt uit Rotterdam. De gemeente heeft een speciaal team opgericht die ze moet helpen.

Als het niet lukt om telefonisch of schriftelijk met ze in contact te komen, gaat het team langs bij de mensen om te vragen of ze hulp nodig hebben en of ze later mogen langskomen. Gesprekken vinden plaats 'op neutraal terrein', dus niet in een van de gemeentekantoren.

In zijn rapportage aan de gemeenteraad zegt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak, ChristenUnie-SGP) nog steeds te leren 'van alles wat er gebeurt in de ondersteuning van de gedupeerde ouders'.

De afhandeling van de toeslagenaffaire verloopt landelijk moeizaam. Een jaar geleden besloot staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) dat gedupeerde ouders in elk geval 30.000 euro aan schadevergoeding krijgen uitgekeerd, naast een individuele vergoeding. Dat zou binnen vier maanden gebeuren, maar die termijn werd niet gehaald. Eind vorig jaar demonstreerden honderden gedupeerden bij het belastingkantoor op Rotterdam-Zuid voor een snellere compensatie.