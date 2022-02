Zes medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn ontslagen voor het plegen van fraude. De zes zouden met name vaccinatiebewijzen hebben geritseld voor familieleden en bekenden, die hierdoor ten onrechte een QR-code kregen. Ook keken ze in dossiers, terwijl ze dat helemaal niet mochten. Tegen de zes is aangifte gedaan.

Verleden jaar begon een onderzoek naar vijftien medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond omdat het vermoeden bestond dat zij dingen deden die niet mochten. Uiteindelijk bleek dat bij zes van hen zeker het geval te zijn. Door valse registraties aan te maken van coronaprikken, konden familie en bekenden een QR-code krijgen. Dit terwijl ze dus helemaal niet gevaccineerd waren. Ook werd dus ook in dossiers gekeken, terwijl dat niet mocht. De negen waar geen bewijs van fraude was, hebben nazorg gekregen, aldus de brief aan de gemeenteraad van Rotterdam. In januari werd verder een 28-jarige GGD-medewerkers uit Vlaardingen opgepakt, omdat ook hij fraude zou hebben gepleegd met vaccinatiebewijzen. Hij en zijn handlanger -ook een 28-jarige Vlaardinger- lieten zich honderden euro's betalen voor deze nep-vaccinatiebewijzen. Al voor deze medewerker werd aangehouden, bleek zijn contract niet te zijn verlengd. Een anonieme tip leidde naar het tweetal.