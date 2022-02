De Rotterdamse boa's hebben het razend druk. Daarom introduceert de gemeente iets nieuws: een groep 'reservisten' die op 'piekmomenten' worden ingezet.

De gemeente wil in het eerste kwartaal van dit jaar maximaal vijftien reservisten hebben verzameld. Zij zullen een verkort opleidingsprogramma van negen dagen krijgen en zo klaargestoomd worden voor handhavingstaken.

De gemeente denkt de reservisten - werving vindt in eerste instantie plaats onder de ongeveer 12.000 Rotterdamse ambtenaren - bijvoorbeeld in te kunnen zetten bij grote evenementen en tijdens koopavonden. Volgens de planning kunnen ze in het tweede kwartaal van dit jaar daadwerkelijk de straat op.

Volgens wethouder Vincent Karremans (VVD), verantwoordelijk voor de Rotterdamse boa's, zijn de reservisten belangrijk wanneer handhavers met een piekbelasting te maken krijgen, zo schrijft hij aan de gemeenteraad.

"Of het nu gaat om de handhaving van de maatregelen rondom corona of juist de benodigde capaciteit voor bijvoorbeeld evenementen als het land weer opengaat, we hebben meer boa's nodig die we flexibel en slim kunnen inzetten. De werving en het behoud van boa's is niet eenvoudig. Voldoende volume bij piekbelastingen is daarbij een lastige opgave. Reservisten kunnen hier een actieve en directe bijdrage aan leveren."