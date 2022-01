Het Achterklooster en omgeving, in Rotterdam-Centrum, kampt nog steeds met overlast van de opvang van het Leger des Heils. Wel zijn er onlangs drie drugdealers aangehouden.

De kwestie werd in de gemeenteraad - wederom - aangekaart door Leefbaar Rotterdam. Al langer kampt de wijk met overlast vanwege de opvang van daklozen aan de Bredestraat, die vaak lijden aan psychische problemen en verslaafd zijn. Raadslid Michel van Elck wil dag de opvang overdag sluit. Onlangs nog, zo zei Van Elck, werd een bewoner door een drugsdealer bedreigd en achtervolgd.

Wethouder Christine Eskes (CDA) bevestigde dit voorval en sprak haar afschuw uit. Volgens haar is de overlast afgenomen, maar blijven drugsdealers zich in de buurt ophouden. Onlangs zijn er drie aangehouden. "Het is een kansberekening van dealers waar ze klanten verwachten. De handhaving zit er bovenop, we stoppen niet voordat dit verbetert.''

Volgens Eskes zal de overlast juist toenemen als de opvang 's middags wordt gesloten. Een probleem is dat de huidige opvang geen eigen buitenruimte heeft, zodat de mensen naar buiten gaan om een sigaret te roken. Ook daar wordt aan gewerkt, aldus de wethouder. Van Elck vond het maar een slappe hap. "De overlast moet gewoon stoppen, zodat mensen normaal kunnen wonen.''