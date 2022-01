Twee mannen hebben zaterdagavond een winkel beroofd op de Bredenoord in Rotterdam-Feijenoord, terwijl er een klein kind achterin de vluchtauto zat. Dat meldt de politie. De mannen gingen er na de winkeldiefstal vandoor met de auto. Ze ramden meerdere geparkeerde auto's tijdens hun vlucht en crashten uiteindelijk op de Kerstendijk. Ze zijn vervolgens met het kind rennend verder gegaan.

Door opsporingswerk kwam de politie later op de avond uit op een adres waar het kindje aanwezig was. Voor de zekerheid is het kindje meegenomen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of het kind van één van de verdachten is, of van iemand anders.

De twee mannen zijn nog niet aangehouden en worden door de politie gezocht. Ook heeft Burgernet, het communicatienetwerk dat bewoners actief betrekt bij het politiewerk, een bericht de deur uit gestuurd met een signalement van twee van de overvallers, in de hoop op meer informatie.