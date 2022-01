De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb reist zaterdag met zijn Antwerpse collega Bart De Wever naar Colombia, om gesprekken te voeren over de strijd tegen cocaïnehandel en de macht van drugskartels.

Aboutaleb en De Wever maken zich grote zorgen over de grote hoeveelheden cocaïne die via de havens van beide steden Europa bereiken.

Ze zullen in Colombia gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de Colombiaanse regering, veiligheidsdiensten, havenbedrijven, burgemeesters en de lokale bevolking. Inzet: betere samenwerking met Colombiaanse uitvoerhavens, waar veel cocaïnetransporten vertrekken, en meer Europese regie om de drugshandel te bestrijden.

,De havens van Antwerpen en Rotterdam zijn slechts een schakel in de keten van cocaïnehandel", zegt Aboutaleb in een toelichting. "Van arme cocaboeren tot gebruikers met een zogenaamd bewuste levensstijl die wegkijken van de wereld achter dat lijntje. We werken samen met Colombia om de drugscriminaliteit een halt toe te roepen."

De twee burgemeesters hopen dat die samenwerking een aanzet geeft tot meer coördinatie binnen de EU, zegt Aboutaleb. "Want de gevolgen van cocaïnehandel en -gebruik treffen heel Europa. De Wever en ik pleiten voor een overkoepelend EU-agentschap voor drugsbestrijding. Juist het ontbreken van coördinatie en regie maakt Europa aantrekkelijk voor drugscriminelen."

In Rotterdam werd vorig jaar 70,5 ton cocaïne onderschept, tegen 40,6 ton een jaar eerder. In Antwerpen nam de hoeveelheid zelfs toe van 65,4 naar 89,5 ton. Daarmee zijn de twee steden goed voor meer dan de helft van de cokevangsten in de hele EU. Na het meerdaagse bezoek aan Colombia reizen Aboutaleb en De Wever door naar Panama en Costa Rica. Ook vertegenwoordigers van politie, justitie, douane en de havens van beide steden reizen mee.