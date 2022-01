Op het terrein van kinderopvang Kiekeboe in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag door brand een schuur verwoest. De brandweer had de uitslaande brand aan de Overschiese Kleiweg snel onder controle.

De brand ontstond op een afgezet terrein bij de kinderopvang waar dieren kunnen staan. "Op het moment van de brand waren er geen dieren aanwezig", vertelt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer houdt rekening met brandstichting. "Zo'n schuur vliegt meestal niet vanzelf in brand. Als die dan volledig in brand staat, wordt daar inderdaad rekening mee gehouden. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan", aldus de woordvoerder.