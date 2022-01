Feyenoord gaat in de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta, volgende week zondag, weer publiek toestaan in De Kuip. Sparta laat weten geen kaarten te verkopen aan de uitsupporters.

Feyenoord zegt op de website de beperkingen te betreuren, maar de steun van een deel van het Legioen als grote waarde voor spelers en staf te zien. De dinsdag aangekondigde versoepelingen betekenen dat stadions in principe de komende zes weken voor een derde deel mogen worden gevuld.

'Na ruim twee maanden met thuiswedstrijden in een lege Kuip mag Feyenoord vanaf de stadsderby tegen Sparta Rotterdam weer supporters verwelkomen', schrijft de club op Zuid, die ook aangeeft dat het in financiële zin belangrijk is dat de poorten van het station weer opengaan. Seizoenkaarthouders horen volgende week hoe zij aan een plaatsje kunnen komen.

Tegenstander Sparta laat weten dat met de toegestane capaciteit in het stadion uitsupporters niet welkom zullen zijn. "Er is dus geen kaartverkoop aan Sparta-supporters voor de derby."

Feyenoord meldt verder er in samenwerking met de KNVB, Eredivisie, alle andere clubs en FSV De Feijenoorder alles aan te doen om ze snel mogelijk weer volgende stappen gezet te krijgen als het gaat om het toelaten van supporters bij wedstrijden.