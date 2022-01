Zeventig bewoners van het verzorgingstehuis De State Hillegersberg aan de Van Beethovenlaan in Rotterdam moesten dinsdagmiddag het pand verlaten vanwege brand. Een iemand raakte gewond.

De brandweer rukte rond 14.15 uur uit voor de brand, waar veel rook bij vrijkwam. Bij aankomst bleek het te gaan om vuur in de technische ruimte van het pand. Daar raakte een iemand gewond, die ter plaatse is nagekeken in de ambulance.

Vanwege de ontruiming van drie etages, schaalde de brandweer snel op. Zeventig bewoners die volgens de brandweer minder zelfredzaam zijn, werden de etages afgeholpen.

Binnen een uur was het vuur geblust. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.