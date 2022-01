Bij een schietpartij aan de Kooikerweg in Rotterdam-Zevenkamp is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer was na de schietpartij aanspreekbaar, meldt de politie. Het is niet bekend wat zijn of haar toestand is. De dader(s) wisten na het incident weg te komen en zijn nog niet gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er aan het schietincident voorafging. Daar doen agenten nu onderzoek naar. Hulpdiensten rukten rond 15.15 uur uit na een melding over de schietpartij. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.