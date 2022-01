Een negentienjarige Rotterdammer is maandag voor de zesde keer in korte tijd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Bovendien bleek uit een speekseltest dat hij onder invloed was van drugs en weigerde hij een bloedproef.

Politie Basisteam Delfshaven spreekt op Facebook van een opmerkelijke actie. 'De bestuurder werd op het Middellandplein gevolgd, waarna hij onverwachts een laad- en loszone op dook. Abrupt kwam de auto tot stilstand en zat de bestuurder ineens op de achterbank tussen de passagiers.' Alle drie ontkenden ze te hebben gereden, maar de agenten hadden wel gezien wie achter het stuur zat. 'Zoals iedereen kan raden, bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. De negentienjarige Rotterdammer werd aangehouden en het bleek al de zesde keer binnen een korte tijd.' Uit een speekseltest werd duidelijk dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Hij weigerde mee te werken aan een bloedproef, omdat hij angst voor prikken zou hebben. 'Echter kun je dat niet zomaar roepen en uiteindelijk is een proces-verbaal opgemaakt voor het weigeren. De Rotterdammer werd ook bekeurd voor rijden zonder rijbewijs en het niet tonen van een ID-bewijs. De auto is in beslag genomen', aldus het bericht op Facebook.