Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is dinsdag aanwezig bij de loting voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Hij zal als vorige gastheer van het evenement de songfestivalsleutelbos overdragen aan de Turijnse burgemeester Stefano Lo Russo.

De sleutelbos reist al een jaar of tien naar het gastland van het songfestival. Rotterdam heeft de loodzware ring twee jaar in zijn bezit gehad. Aboutaleb kreeg de sleutelbos, met een sleutel van de eerdere gaststad Tel Aviv, al in januari 2020. Toen was nog niet duidelijk dat het Songfestival niet door kon gaan vanwege het coronavirus.

De Maasstad heeft, geheel volgens de songfestivaltraditie, een eigen sleutel met stadsherinnering aan de bos toegevoegd. Deze zal de Rotterdamse burgemeester dinsdag overhandigen aan zijn ambtgenoot in Turijn. Diezelfde dag hoort de Nederlandse inzending, Stien den Hollander (S10), in welke halve finale ze in mei uitkomt. De zangeres en rapper doet mee met een liedje in eigen taal.