Automobilisten moeten aankomend weekend opnieuw rekenen op vertraging bij de Heinenoordtunnel. Rijkswaterstaat werkt vrijdag- en zaterdagnacht aan de brandblusvoorziening. De tunnelbuis richting Rotterdam is dan volledig afgesloten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het verkeer van 0.00 uur tot 8.00 uur niet door de tunnel. In de nacht van zaterdag op zondag is de weg een uurtje langer dicht, tot 9.00 uur. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van tien tot dertig minuten.

Tijdens de werkzaamheden verlaagt Rijkswaterstaat ook de druk van de waterinstallaties. Afgelopen augustus bleek dat die te hoog is, waardoor het bij calamiteiten lastig is om de slanghaspels te bedienen. De verkeersinstantie zal de brandvoorziening na de werkzaamheden uittesten.

Tijdens de afsluiting is er voor het verkeer vanuit de Hoeksche Waard een omleiding ingesteld via de N217 en de A16. Het verkeer vanuit Goeree-Overflakkee, West-Brabant en Zeeland kan omrijden via de A16 en de A17. Zolang de Heinenoordtunnel dicht is, is de Kiltunnel richting Rotterdam en Barendrecht tolvrij.

De Heinenoordtunnel was eerder deze maand ook al dicht vanwege werkzaamheden aan de brandblusvoorziening. Toen probeerde Rijkswaterstaat eveneens de waterdruk te verlagen, maar de werkzaamheden konden toen niet worden afgerond omdat niet alle benodigde materialen binnen waren, meldt een woordvoerder. Nu die er wel zijn, is de verwachting dat de klus dit weekend kan worden afgerond. Tot die tijd blijven aan beide kanten van de tunnel twee bemande brandweervoertuigen staan, voor het geval er brand uitbreekt.